Острая фаза войны: экскомандир спецназа Израиля предположил, чего ожидать
В последние недели в информационном пространстве появляется много информации о возможном новом наступлении россиян и острой фазе войны. Нужно воспринимать все с холодным умом и отдавать себе отчет, что такого масштабного наступления, как в начале полномасштабного вторжения, сейчас не будет.
Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ГУР и экскомандир спецназа Израиля Денис Десятник. По его словам, сейчас вокруг нового наступления россиян появляется много разных фейков. Недавно была абсурдная информация о 10-тысячной группировке оккупантов вблизи Сум. Это откровенная ложь.
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Они сейчас не способны атаковать со всех сторон
По мнению Десятника, ближе к концу февраля российские оккупанты действительно могут попытаться пойти в определенное наступление. Но это не будет атака на Киев или всевозможные штурмы со всех сторон. Все несколько по-другому.
Этого не будет. Они попытаются стягивать силы в Донецкую и Луганскую области и там больше пойти вперед. Где-то могут ударить ракетными ударами. И по Киеву. Это единственное, что они могут делать. Пугать гражданских людей терроризмом,
– подчеркнул Десятник.
Может ли Россия пойти в масштабное наступление уже в феврале – объяснил Десятник: смотрите видео
Следует быть готовым к усилению ракетных ударов ближе к концу февраля. Оккупанты действительно могут попытаться снова ударить по разным городам Украины – по Киеву, Днепру и т.д.. Это именно то, что они, вероятнее всего, будут делать.
Новое наступление России уже началось
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что Россия уже начала свое новое наступление. Они пытаются давить на украинские подразделения по нескольким направлениям. Силы обороны будут сдерживать враждебное нашествие, пока не появится возможность контрнаступления.
- Кроме этого, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Зеленский отметил, что сейчас нет высокой вероятности повторного наступления из Беларуси. Одна из главных проблем – россиянам не удается привлечь белорусскую армию. Ведь около 80% белорусов против привлечения собственных вооруженных сил в войну против Украины.
- Силы обороны продолжают уничтожать российских захватчиков. По состоянию на 17 февраля Россия потеряла уже 141 260 собственных военных. А за прошедшие сутки, 16 февраля, на "концерт Кобзона" отправились еще 800 захватчиков.