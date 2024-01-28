Имеет ли Россия силы на наступление с севера и на Чернигов: в ЦПД опровергли фейки оккупантов
Источник:Центр противодействия дезинформации
В сети начала распространяться информация, что Россия готовится для нового наступления на северные области Украины, в частности, на Чернигов. Однако эта информация является очередным вбросом оккупантов.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что источник такой информации– это русская пропаганда. А ее цель– системная работа над устрашением украинцев.
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Россияне распространяют фейк о наступлении на Север Украины
Лейтенант Сил обороны и заместитель руководителя ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что у россиян нет сил и средств для нового наступления с севера. Кроме того, наши защитники контролируют ситуацию на границе со страной-агрессором.
Вбросы о наступлении с севера на Киев и другие украинские города враг делает циклически, раз в несколько месяцев, пытаясь спровоцировать в Украине панику,
– объяснил он.
Поэтому сообщение о возможности нового масштабного наступления россиян на Киев, Чернигов или Сумы – всего лишь вброс российской пропаганды в украинское информационное пространство.
В заключение Коваленко призвал украинцев не поддаваться на манипуляции врага, а также доверять только верифицированным источникам информации.
Россия также вбрасывает информацию о "возвращении" Херсона
- Коллаборант и поклонник "русского мира" Владимир Сальдо вбросил в сеть информацию, что правобережье Херсонской области, в частности, и город Херсон, якобы "хотят стать частью России". Однако подобное заявление есть частью российской пропаганды.
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Сергей Хлань объяснил, что подобные заявления коллаборант делает с периодичностью в 2– 3 месяца. А цель таких вбросов– посеять панику в Херсоне и правом берегу Херсонской области.
- Хлань также объяснил, что люди, живущих на левобережье Херсонской области, видят реальную ситуацию. Более того, численные атаки армии России в Крынках не дают никаких результатов, а Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать свои позиции.
- В то же время пропагандистские российские СМИ начали снова транслировать месседж, что Кремль якобы готов к переговорам о мире в Украине. Что именно такими сообщениями хотят сказать в Москве – читайте в материале.