Почему Россия концентрирует ресурсы на границе с Харьковской и Сумской областями: анализ ISW

Россия накапливает силы и технику в Белгородской области вблизи украинской границы. Западные аналитики предполагают, что оккупанты имеют целью оттянуть и закрепить украинскую армию.

Как отмечают в Институте изучения войны, враг хочет растянуть линию фронта, накапливая ресурсы именно на границе с Сумской и Харьковской областями. Установить численность российской группировки пока невозможно.

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Враг готовит очередное наступление

Эксперты заявляют, что захватчики своими действиями планируют оттянуть ВСУ в этот район, зафиксировав их там, а затем подготовиться к наступательным операциям. Цель врага – расширить плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

В ISW вспоминают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 26 мая сказал, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и концентрируют группировки вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

Вероятно, глава нашего государства имел в виду район Грайворон – Борисовка – Пролетарский на западе Белгородской области. Спутниковые снимки местности свидетельствуют о том, что за последние недели российские оккупанты активизировали деятельность на базах и складах в населенных пунктах на этих территориях.

Аналитики отмечают, что размер возможной концентрации войск противника в районе Грайворон – Борисовка – Пролетарский остается непонятным.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что захватчики могут начать наступление в Сумской области или в районах Харьковской области вблизи, чтобы растянуть и закрепить украинское войско вдоль границы на северо-востоке Украины.

Российские войска могут начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова – в пределах 25 километров от границы. Или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы, соединяющей Богодухов с Сумами,

– пишут в ISW.

Однако все же аналитики акцентируют, что вражеской группировке не будет хватать живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату таких городов, как Харьков или Сумы. В то же время Вооруженным Силам Украины нужно продолжать подготовку к потенциальному нападению.

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Следует вспомнить, что наступление России на севере Харьковщины, начатое 10 мая, потерпело неудачу. В Институте изучения войны подытожили, что Москве не хватило человеческого ресурса, а кремлевское командование отказалось задействовать все возможные резервы, что и обусловило провал.