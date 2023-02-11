Нам было бы это выгодно: полковник ВСУ предположил, может ли Россия открыть новый фронт

Многие опасаются, что Россия может начать атаковать с новых направлений в случае возобновления масштабного наступления. Однако не стоит из-за этого переживать. Так они сделают только себе хуже.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, маловероятно, что российские захватчики пойдут с нового направления.

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Это было бы даже выгодно для Украины

Как отметил Свитан, открытие нового фронта со стратегической точки зрения никакого преимущества для России не даст. Это только растянет их войска. А у них с этим проблема – они не могут насытить более 1000 км линии фронта подразделениями. И вынуждены перекидывать резервы из-за движения наших резервов.

Если мы хотим, чтобы россияне потратили тысячи литров дизеля, то можем проехать от Орехового до Гуляйполя. И тут же на юге сотни подразделений оккупантов начинают передвигаться. У них большая проблема с войсками. Им их не хватает. Поэтому вряд ли они используют войска для открытия новой линии фронта,

– отметил Свитан.

Начнет ли Россия наступление с новых направлений – мнение Свитана: смотрите видео

По его мнению, открытие нового фронта даже было бы немного полезным для Украины. Ведь обороняющимся подразделениям всегда выгодно растягивать войска атакующего врага. Поэтому, как считает Свитан, сейчас уместно было бы делать различные провокации на границе с российскими областями. Пусть они опасаются, что Украина внезапно туда войдет, и оттягивают войска.

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