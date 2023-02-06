Наступление России уже началось, оккупанты действуют другим способом, – военный аналитик

Россия планирует новое наступление в течение следующих недель. Однако бои на фронте, в частности на Донбассе, уже очень горячие. Военные эксперты предполагают, что новое масштабное вторжение уже началось.

Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что наибольшее накопление сил со стороны России сейчас происходит на Луганском направлении.

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Как действуют оккупанты на фронте

По его словам, там россияне будут пытаться прорваться к Изюму, а затем их план – выйти на Славянск.

Военный аналитик рассказал о нынешней ситуации на фронтах:

Под Бахмутом активные бои идут уже несколько недель. Оккупанты пытаются захватить и оцепить город, однако пока им это не удается.

На Юге, в частности возле Запорожья, тоже усилились боевые действия.

Он считает, что россияне будут действовать другим способом – они уже разбираются в своих ошибках, поэтому по всей линии фронта пытаются "нащупать" наше слабое место.

Можно считать, что россияне испытывают нашу оборону и хотят найти "слабую щель", чтобы там сосредоточить главный свой удар. Но говорить о том, что они где-то собрали мощную группировку, кроме Луганщины, нельзя,

– объяснил Гетьман.

По его мнению, говорить, когда начнется масштабное наступление, сложно. "Давайте вспомним, что Путин официально приказал до 1 марта захватить Донецкую и Луганскую области, но они не успеют это сделать, если начнут через несколько дней", – говорит аналитик.

Наступление России уже началось

Гетьман предполагает, что большое наступление, о котором говорят последние недели, уже началось, просто оно на сегодняшний день имеет именно такой вид – что россияне "прощупывают" нашу оборону.

По большому счету – это разведка боем. Далее оккупанты будут направлять больше сил туда, где будут считать, что нашли наше "слабое место". Позже в учебниках истории мы будем видеть, что это и было начало того большого наступления России, которое они анонсируют многие месяцы,

– заявил Гетман.

Он добавил, что позже историки смогут подробно оценить, когда началось новое наступление оккупантов. "Но такого наступления, как было – "подготовились и ровно в 5 утра начали бомбить Киев", оккупанты еще раз не будут делать", – предполагает эксперт.

Итак, по мнению аналитика, россияне сейчас ищут "слабое место" ВСУ по трем направлениям:

в районе Бахмута,

возле Кременной и Лимана в Луганской области,

на юге от Запорожья.

Кстати, военный эксперт Олег Жданов также сообщил, что наступление россиян, о котором все говорят, уже началось. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. "Это прорыв на Часов Яр и попытка расширить этот участок прорыва. Сейчас пошла активизация со стороны Кременной в направлении Лимана", – подчеркнул он.

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