Наступление России весной 2025 года: в ЦПД очертили, каким оно будет

В Украине на официальном уровне заявляют о подготовке России к новому наступлению уже этой весной. Андрей Коваленко рассказал, к каким действиям со стороны врага стоит готовиться.

Руководитель Центра противодействия дезинормации подтвердил, что враг действительно готовит наступательные действия на ряде направлений. По его словам, они будут иметь преимущественно пехотный характер, поскольку у противника есть значительные проблемы с количеством техники по всей протяженности фронта, передает 24 Канал.

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Какого наступления россиян следует ожидать

Подавляющее большинство вражеских сил сейчас проводят штурмы на квадроциклах, мотоциклах и обычном автотранспорте. Также захватчики движутся пехотными пешими группами. Это обусловлено тем, что ряд техники оккупантов выбит и медленно ремонтируется. Кроме того, техника обычно очень быстро выбивается дронами, которые изменили сами принципы войны. Поэтому враг обеспечивает себе быстрое перемещение малыми группами и выше упомянутыми видами транспорта.

Андрей Коваленко рассказал, что основной удар оккупанты готовят в Донецкой области. Это Лиманское, Покровское и Кураховское направления. Отвлекающие удары могут быть на Запорожье, Харьковщине и в приграничье Сумщины.

Руководитель ЦПД заметил, что сейчас на ряде направлений продолжается разведка боем. Первые усиленные атаки агрессор планирует делать уже в апреле. Главный рывок с большей интенсивностью пехотных штурмов на позициях противник планирует на май.