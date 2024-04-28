Россия планирует наступление, а Украина может стабилизировать линию фронта: в ISW проанализировали ситуацию

Россия активизировала свои усилия по захвату новых территорий Украины. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как может изменяться ситуация на фронте.

Российские военные продемонстрировали неравномерную склонность к оперативным, тактических и технологических инноваций и обучения. Военное командование России, вероятно, учится на прошлых ошибках оперативного планирования в Украине.

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Украина может стабилизировать линию фронта

Россия, вероятно, проведет летнюю наступательную операцию, чтобы растянуть и разгромить украинские силы на большей линии фронта на востоке Украины. Кроме этого, российская армия изменила тактику авиационных операций в Украине благодаря массовому использованию управляемых бомб, что позволило самолетам более безопасно наносить удары с тыла.

Эти бомбы будут играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом., несмотря на возможное улучшение возможностей противовоздушной обороны Украины.

Российские войска продолжают развертывать технологические инновации на всем фронте в масштабах для поддержки наступательных толчков и, похоже, планируют развертывание этих инноваций, чтобы использовать уязвимые места Украины и получить преимущества к тому, как украинские силы впоследствии адаптируются к ним,

– считают аналитики.

Россияне могут намереваться использовать новые технологические или тактические инновации именно в начале своих летних наступательных усилий, чтобы компенсировать преимущество Украины, которую она получит по прибытии помощи от США. В то же время российские войска страдают от широко распространенных тактических неудач., и украинские силы все еще смогут использовать эти неудачи, Пока российское военное командование продолжает бороться с интернализацией и распространением адаптаций на тактическом уровне.

Украина сможет нейтрализовать много материальных ограничений и будет принимать меры, чтобы облегчить проблемы с живой силой, но Россия будет продолжать искать свои преимущества, поскольку украинские возможности улучшатся.

Украина, вероятно, сможет стабилизировать линию фронта в ближайшие месяцы и, Возможно, сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года.

Ситуация на фронте до прибытия помощи от США