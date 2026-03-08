Зеленский назвал цели Москвы в весеннем наступлении

Россия готовятся к усилению наступательных действий весной 2026 года. Владимир Зеленский говорит, что планы оккупантов давно известны.

Главная цель России в весеннем наступлении – захват всей Донецкой и Луганской областей, планы Москвы не изменились. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Также, по словам президента, среди возможных направлений рассматривались Запорожская область и участок между Донецкой и Запорожской областями.

Зеленский отметил, что планы России частично сорваны действиями украинских сил обороны. За последние полтора месяца на юге Украины удалось вернуть контроль над 400 – 435 квадратными километрами территории. "Их планы не изменились. Идет лишь отсрочка, потому что они не способны реализовать их теми силами и средствами, которые они имеют сегодня, и из-за действий наших сил обороны", – заявил президент.