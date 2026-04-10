Зеленский сказал, на каком направлении фронта сейчас основная угроза

С приходом весны россияне активизировали свои наступательные действия. Владимир Зеленский заявил, что враг имеет амбициозные, но недостижимые планы на апрель.

Во время общения с журналистами глава государства рассказал, на каких направлениях фронта ситуация самая тяжелая, передает 24 Канал.

Где враг сосредоточил основные усилия на фронте?

По словам прездента, скопление россиян наблюдается на юге, на Запорожском направлении. Впрочем, главная цель оккупантов остается неизменной. Это Покровское направление.

Для них это важный город (Покровск – 24 Канал), они давно пытались его захватить. И для нас важный, потому что там наша линия обороны и наши рубежи,

– объяснил Зеленский.

Также в планах врага до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск. По мнению политика, это невозможно. Он напомнил, что противник не впервые устанавливает какой-то дедлайн, а потом проваливает его. Британская разведка, говорит президент, тоже не верит в реализацию российских планов.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина ежемесячно уничтожает такое же количество оккупантов, сколько враг мобилизует. При этом численность российской группировки на территории Украины растет. Вероятно, это происходит за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва.

Для россиян это очень рискованно, потому что такими действиями "оголяют" свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая.

