Оккупанты изменили тактику "мясных" штурмов на Восточном направлении, – ОСГВ "Хортица"

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" россияне изменили тактику штурмов. Оккупанты теперь атакуют малыми группами, но поток не прекращается.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Смотрите также Россияне пытаются двигаться в сторону Днепропетровщины: в ВСУ оценили силы врага

Что в Силах обороны говорят о штурмах оккупантов?

Виктор Трегубов объяснил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" изменилась тактика "мясных" штурмов оккупантов. Российские захватчики идут малыми группами, но их поток не прекращается.

Они уже происходят, просто происходят немного в другом формате. Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы "мяса", то сейчас это постоянный малый поток "мяса", который просто не прекращается,

– пояснил представитель ОСГВ "Хортица".

Он добавил, что раньше российские оккупанты шли группами, например, отделениями, а сейчас идут малыми группами, иногда по два-три, по пять человек. По словам представителя, Покровское направление является самое интенсивное уже на протяжении очень длительного периода, сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской летней кампании. Это главный ее акцент. Были также акценты на Сумах, там россиянам не удалось, но это пусть уже лучше комментируют люди, которые там стоят", – рассказал Трегубов.