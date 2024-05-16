Интересная фаза "большого российского наступления" на Харьковщину

На Харьковском направлении наступает довольно интересная фаза "большого российского наступления".

Эффект возле Бугруватки у россиян такой себе

На Волчанском направлении ситуация остается достаточно сложной. Любые утверждения о якобы ее "полной стабилизации" явно преждевременны.

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На этом направлении силы и средства противника, преимущественно из состава 1-й и 47-й танковых дивизий 1-й танковой армии, продолжают свои одновременные попытки обойти Волчанск с запада, действуя по дирекции Огурцово – Бугруватка, вдоль правого берега Северского Донца, так и непосредственно в направлении самого города со стороны сел Гатище и Плетеневка. Это район местного мясокомбината и старого аэродрома.

Основная цель противника – максимально глубоко вклиниться в городскую застройку и закрепиться там.

Относительно Бугруватки, то очевидно, что противник пытается выйти в район мостового перехода через Северский Донец в районе Прилепки и взять участок дороги со стороны Старицы на Волчанск под свой полный контроль.

Также очевидно, что эффект от таких действий противника в районе Бугруватки может быть лишь опосредованный. Ведь противнику не удалось продвинуться на противоположном (левом) берегу Северского Донца в направлении Гатище – Синельниково и как-то заблокировать основную коммуникацию к Волчанску в районе Цегельного.

Поэтому командование ВСУ в этом районе продолжает иметь возможность маневрировать своими силами и средствами, проводить полноценное материально-техническое обеспечение частей и подразделений, которые здесь развернуты и действуют, и соответственно – обеспечить противнику существенное осложнение относительно его попыток ворваться в Волчанск.

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Где у врага темпы упали почти до нуля

Теперь относительно второго участка. Направление на села Липцы – Слобожанское.

После того как ВСУ удержали Зеленое и на этом направлении произошло сужение полосы действия 18-й мотострелковой дивизии противника "естественным" путем, ее передовые подразделения были вынуждены остановиться, на рубеже Глубокое – Лукьянцы.

Судя по всему, оба населенных пункта заняты передовыми подразделениями россиян, но их дальнейшее продвижение остановлено. Это несмотря на тот факт, что российское командование получило возможность уплотнить боевые порядки своих передовых подразделений благодаря сужению полосы действия этого соединения.

То есть на этом участке "большого российского наступления на Харьков" его темпы упали почти до нуля, что вполне показательно.

Очевидно, что это случилось явно не по каким-то объективным причинам, а по вполне субъективным – уровень боеспособности наступательных передовых подразделений 18-й МСД и 7-го отдельного мотострелкового полка упал до критического уровня.

Это случилось по простым причинам – потерю и отсутствие значительных резервов на этом направлении, которые могли бы восстановить способность этой тактической группы противника продолжать наступление высокой интенсивности.

Конечно, враг может их откуда-то притянуть сюда и попытаться восстановить штурмовые действия на этом направлении. Более того, формально, они у него есть, но если посмотреть внимательнее, то этот вопрос становится дискуссионным.

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Дело вот в чем, для наращивания усилий именно на этом направлении противник может воспользоваться подразделениями 30-го и 41-го мотострелковых полков 72-й мотострелковой дивизии, а также подразделениями 128-й отдельной мотострелковой бригады из состава 44-го армейского корпуса.

Но в таком случае его командованию придется сделать выбор между Волчанском и гипотетическим рейдом на территорию Сумской области, о котором нам рассказал генерал Буданов.

Ведь в свое время перемещение этих сил и средств противника в состав войск группировки "Север" осуществлялось с прицелом на использование их в удобный для противника момент именно на главном направлении.

По состоянию на сейчас, это явно Волчанское направление, а не Липцы и тем более не Сумы.

Россияне не смогут наступать еще и на Сумщине

Более того, гипотетический рейд на Сумщину также потребует определенных сил и средств противника, сведенных в какую-то тактическую группу. Если он предполагается в реальности, то по крайней мере ее часть будут составлять указанные силы и средства россиян.

Тогда со всей остротой перед командованием вражеского ГВ "Север" встанет один простой вопрос – а чем тогда брать Волчанск? Причем им же надо как можно быстрее. Каждые сутки затягивания с полноценным штурмом Волчанска существенно снижает шансы на его взятие российскими войсками.

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По сути, сейчас значительную часть сил и средств, которые использует противник на Волчанском направлении, составляют "арендованные" в ГВ "Запад" подразделения. Примечательно, что одновременно с активизацией противника на Волчанском направлении, он не перешел к такой же по масштабу и уровню интенсивности активизации на Купянском направлении. Очевидно, из-за этой самой "аренды".

Я очень сомневаюсь, что противник и в дальнейшем продолжит открывать новые фронты и расширять полосу действий своих войск в Харьковской области. У него для этого, как оказывается, просто не хватает сил и средств. Точнее – не хватает на все и сразу.

Все, что светит врагу, – "солянка" из разных подразделений

Я думаю, произойдет совсем другой, обратный процесс – противник сконцентрируется на районе Волчанска и именно там задействует основной объем тех немногих резервов, которые у него здесь сосредоточены. Вполне возможно, ему удастся притянуть еще что-то с Купянского направления.

Но россиянам стоит помнить, что многострадальная Синьковка сама по себе "не возьмется", и чтобы прорваться в Степную Новоселовку или в Песчаное им также нужны какие-то боеспособные силы и средства. Обмен войсками между ГВ "Север" и ГВ "Запад" явно этому не способствует, особенно, во временном измерении, что само по себе, является для противника важным фактором.

Даже если допустить, что россияне попытаются привлечь сюда еще что-то из других операционных направлений, то это займет кучу времени, которого у командования УВ "Север" практически нет.

Да и вообще свободных сил и средств в формате "полк – бригада", особенно в более-менее боеспособном состоянии, которые можно было бы "безболезненно" отдать ГВ "Север", сейчас ни у одной российской группировки войск просто нет.

Конечно, какую-то "солянку" из отдельных батальонов противник может собрать, но опять же на это нужны время и преимущественно прекращение наступательных действий на тех направлениях, из которых будут "вынимать" эти боеспособные батальоны.