Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что атака в Сумской области имела психологическую цель, а на Купянском и Волчанском направлениях ситуация стабилизируется в пользу Украины.

Как ночные удары ВСУ влияют на российское наступление на фронте?

Американское издание Forbes подтвердил эффективность этой тактики, отметив, что удары ВСУ создают серьезные проблемы для российского наступления на фронте.

Относительно наступательных действий врага – так, есть определенные тактические успехи. Наши силы заняли новые рубежи обороны, топографически и географически более выгодные, в частности под Северском, где есть соответствующие высоты. Оттуда поражать врага удобнее и эффективнее,

– подчеркнул Мусиенко.

На Покровском направлении, несмотря на заявления Путина о "захвате", боевые действия продолжаются – российские силы несут большие потери при минимальном продвижении.

Под Гуляйполем и на Купянском направлении удалось отбросить врага, а возле Волчанска ВСУ не только сдерживают россиян, но и проводят локальные контрнаступательные действия.

Может ли Россия нарастить группировку на фронте?

"Относительно ситуации в селе Грабовском – это психологическая операция. Враг прощупывал оборону, достиг незначительных тактических успехов. Максимальный эффект, которого стремилась Россия – информационно-психологический: незаконно вывезли гражданских, создали медиарезонанс и пытались показать, будто наша оборона разрушается на всех фронтах", – объяснил Мусиенко.

Важно! Россия незаконно переместила около 50 украинских мирных жителей из Сумской области на оккупированные территории.

Враг постоянно проверяет украинскую оборону вдоль границы, пытаясь выяснить ее устойчивость и наличие сил и средств. Несмотря на попытки истощить ВСУ тактическими обманами и маневрированием, Россия не достигает значительных успехов.

Вероятнее всего, враг может собирать дополнительные силы на территории России для усиления группировки, но пока этого не наблюдается – прибытие новых подразделений будет заметным.

Если раньше России хватало ресурсов не только покрывать потери, но и наращивать группировку, то сейчас сил хватает только на компенсацию текущих потерь,

– подчеркнул Мусиенко.

Что известно о состоянии российской экономики?