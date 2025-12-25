Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що атака на Сумщину мала психологічну мету, а на Куп'янському та Вовчанському напрямках ситуація стабілізується на користь України.

Дивіться також: Ворог чекав морозів: офіцер НГУ відповів, як погода змінила дії росіян на фронті

Як нічні удари ЗСУ впливають на російський наступ на фронті?

Американське видання Forbes підтвердив ефективність цієї тактики, зазначивши, що удари ЗСУ створюють серйозні проблеми для російського наступу на фронті.

Щодо наступальних дій ворога – так, є певні тактичні успіхи. Наші сили зайняли нові рубежі оборони, топографічно й географічно вигідніші, зокрема під Сіверськом, де є відповідні висоти. Звідти вражати ворога зручніше й ефективніше,

– наголосив Мусієнко.

На Покровському напрямку, попри заяви Путіна про "захоплення", бойові дії тривають – російські сили зазнають великих втрат при мінімальному просуванні.

Під Гуляйполем та на Куп'янському напрямку вдалося відкинути ворога, а під Вовчанськом ЗСУ не лише стримують росіян, а й проводять локальні контрнаступальні дії.

Чи може Росія наростити угруповання на фронті?

"Щодо ситуації в селі Грабовському – це психологічна операція. Ворог промацував оборону, досяг незначних тактичних успіхів. Максимальний ефект, якого прагнула Росія – інформаційно-психологічний: незаконно вивезли цивільних, створили медіарезонанс і намагалися показати, ніби наша оборона руйнується на всіх фронтах", – пояснив Мусієнко.

Важливо! Росія незаконно перемістила приблизно 50 українських мирних жителів із Сумщини на окуповані території.

Ворог постійно перевіряє українську оборону вздовж кордону, намагаючись з'ясувати її стійкість та наявність сил і засобів. Попри спроби виснажити ЗСУ тактичними обманами та маневруванням, Росія не досягає значних успіхів.

Найімовірніше, ворог може збирати додаткові сили на території Росії для посилення угруповання, але поки цього не спостерігається – прибуття нових підрозділів буде помітним.

Якщо раніше Росії вистачало ресурсів не лише покривати втрати, а й нарощувати угруповання, то зараз сил вистачає лише на компенсацію поточних втрат,

– підкреслив Мусієнко.

Що відомо про стан російської економіки?