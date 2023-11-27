Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как за неделю изменилась линия фронта

Российские войска не останавливают попыток наступать на украинские позиции, используя инициативу, которую им удалось перехватить в середине октября. Ключевыми направлениями вражеского удара остаются окрестности Бахмута и Авдеевки.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 19 – 26 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Достойно внимания Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Наступление на Авдеевку

Российские войска продолжают давить на Авдеевку с трех сторон, пытаясь захватить город. Как и в прошлые недели, основным направлением удара был северный фас украинского города. В частности, враг вплотную подошел к селу Степовое.

Так же россияне продолжают давить в южном и северном направлениях от оккупированной Красногоровки. На юго-западном фасе в районе Водяного и Опытного враг на прошлой неделе никаких серьезных успехов не достиг.

Кроме того, россияне пробуют наступать и прямо в лоб на Авдеевку. Здесь враг уже фактически прошел рубежи обороны времен АТО/ООС. Впрочем, до самого города до сих пор не дошел.

Россияне продолжают наступление на Авдеевку: смотрите карту

Россияне наступают под Бахмутом

Еще одним основным направлением удара российских войск является южный фланг Бахмута. Здесь враг пытается вернуть себе села Клещеевка и Андреевка, которые освободили Силы обороны в сентябре 2023 года.

Если в случае Клещеевки россияне сосредоточили свой удар с севера и пытаются "разрезать" оборону украинских войск, то в Андреевке враг движется прямо в лоб украинских сил, которые ранее освобождали село.

Как рассказывают бойцы группы аэроразведки Foxtrot с этого направления, враг даже не обращает внимания на ужасные погодные условия. Ежедневно пехотные группы противника пытаются улучшить собственное положение.

Несмотря на все усилия, оккупант несет значительные потери в живой силе и вынужден привлекать резервы. Сложно, но мы продолжаем работать над удобрением полей под Бахмутом телами российского биогумуса,

– рассказали украинские военные.

Наступление россиян под Бахмутом: смотрите карту

Успехи ВСУ в лесах Кременной

Украинские военные достигли некоторых успехов и смогли восстановить утраченные позиции в Серебрянском лесничестве – к северу от Серебрянки. Трудно назвать это каким-то серьезным успехом, но факт остается фактом – Силы обороны на этом участке не только удачно сдерживают противника, но и могут продвигаться.

Также украинские военные смогли продвинуться и несколько южнее – в направлении оккупированной Золотаревки. Сейчас трудно прогнозировать, будут ли такие продвижения иметь какое-то продолжение. Но если это произойдет, россиянам придется подтягивать сюда свои резервы с направлений, где они пока владеют инициативой.

Успехи ВСУ возле Кременной: смотрите карту

Спокойных участков на фронте сегодня банально нет. Враг уже второй месяц подряд пытается наступать по всей линии фронта.В таких условиях нашим защитникам требуется регулярная поддержка. Этим занимается, в частности, наш– здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды украинских военных.