Россия готовится к наступлению: на фронте возросло количество механизированных атак, – ISW
21 марта, 14:34
Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Российские войска увеличили механизированные атаки на разных направлениях, включая Купянск, Покровск и Лиман, готовясь к большому наступлению.
  • Основными целями потенциального наступления могут стать города Донецкой области, но из-за недостатка техники Россия сосредоточится на локальных наступательных действиях.

Российские войска активизировали механизированные атаки сразу на нескольких направлениях фронта. Аналитики считают, что это часть подготовки к масштабному весенне-летнему наступлению.

Российские войска в последние дни значительно активизировали механизированные атаки на фронте. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно о возможном наступлении россиян?

По данным аналитиков Института изучения войны, россияне активно готовятся к новому наступлению.

В частности, с 17 марта оккупанты применяют тяжелую технику и подразделения уровня роты и взвода на разных направлениях, включая районы Купянска, Покровска и Лимана. Часть этих атак аналитики расценивают как разведку для выявления украинских позиций.

Кроме того, фиксируется усиление обстрелов вблизи Краматорска. В частности, известно об ударах по логистическим маршрутам и попытки повлиять на инфраструктуру путем поражения дамб. Как сообщает ISW, Это может свидетельствовать о намерениях усложнить обеспечение украинских сил.

По оценкам аналитиков, основными целями потенциального наступления могут стать города Донецкой области, в частности Славянск, Краматорск и Лиман. В то же время эксперты считают, что из-за недостатка техники Россия будет делать ставку на локальные наступательные действия с ограниченным использованием бронетехники.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?

  • Третий армейский корпус сообщил, что россияне активизировались сразу на нескольких направлениях. Известно, что российские войска совершили масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боривском направлении, атакуя на семи участках фронта. Украинские защитники сорвали наступление, уничтожив сотни оккупантов, и ни одна позиция не была захвачена россиянами.

  • Российские военные блогеры сообщают о не очень утешительных новостях для оккупантов. Украинские силы почти полностью вытеснили российские войска из Купянска, что вызывает возмущение среди российских войск. Блогеры обвиняют российское командование в фальшивых отчетах, которые помешали эффективным действиям на фронте.

  • Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что ВСУ имеют значительные успехи на Александровском направлении. Украинские защитники блокируют продвижение врага и восстанавливают контроль над отдельными территориями. Известно, что украинские военные активно отбивают штурмы под Гуляйполем и Степногорском, не давая россиянам закрепиться.