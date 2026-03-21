Россия готовится к наступлению: на фронте возросло количество механизированных атак, – ISW

Российские войска активизировали механизированные атаки сразу на нескольких направлениях фронта. Аналитики считают, что это часть подготовки к масштабному весенне-летнему наступлению.

Российские войска в последние дни значительно активизировали механизированные атаки на фронте. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно о возможном наступлении россиян?

По данным аналитиков Института изучения войны, россияне активно готовятся к новому наступлению.

В частности, с 17 марта оккупанты применяют тяжелую технику и подразделения уровня роты и взвода на разных направлениях, включая районы Купянска, Покровска и Лимана. Часть этих атак аналитики расценивают как разведку для выявления украинских позиций.

Кроме того, фиксируется усиление обстрелов вблизи Краматорска. В частности, известно об ударах по логистическим маршрутам и попытки повлиять на инфраструктуру путем поражения дамб. Как сообщает ISW, Это может свидетельствовать о намерениях усложнить обеспечение украинских сил.

По оценкам аналитиков, основными целями потенциального наступления могут стать города Донецкой области, в частности Славянск, Краматорск и Лиман. В то же время эксперты считают, что из-за недостатка техники Россия будет делать ставку на локальные наступательные действия с ограниченным использованием бронетехники.

