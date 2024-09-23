В ВСУ назвали потери России за время наступления в Харьковской области

Российские оккупанты пытались осуществить наступление на Харьковщине. Однако за это время враги понесли очень большие потери техники и человеческой силы.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков". Россияне начали наступление на Харьковскую область в мае 2024 года.

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Потери врага на Харьковщине составили более 16 тысяч человек

На Харьковском направлении оккупанты потеряли всего 16384 военнослужащих, среди которых 5426 человек погибших, 10958 – раненых.

Также наши воины обезвредили 143 танка (69 уничтожено и 74 повреждены), 211 боевых бронированных машин (134 уничтожено, 77 повреждены), 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено, 598 повреждены), 762 артиллерийские системы (212 уничтожено, 550 повреждены).

Кроме того, уничтожено 4458 БПЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Напомним, что российские захватчики и сейчас не оставляют попыток прорвать линию фронта на Харьковском направлении. Для этого враг активизировал применение бронетехники, а также, вероятно, ведет подготовку к наступлению.