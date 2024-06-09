Россия не сможет проводить масштабное наступление, даже с помощью новобранцев, – ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит России проводить масштабное наступление летом на нескольких направлениях. Дело в том, что новые резервы не смогут действовать в операциях как силы проникновения первого или второго эшелонов.

Такой вывод сделали в ISW, проанализировав заявления украинского военного обозревателя Константина Машовца. И хотя враг ежемесячно мобилизует около 30 тысяч россиян, впрочем такие ресурсы ограничены для наступления на разных направлениях.

Важно В ГУР объяснили, действительно ли россияне сосредоточили в Украине и на границе 550 тысяч солдат

Россия не сможет проводить наступление сразу на нескольких направлениях

Аналитики ISW проанализировали заявления Машовца, который 8 июня утверждал, что часть из 30 тысяч оккупантов, которых Россия призывает в армию ежемесячно, прибывает на передовую как замена и подкрепление. Впрочем, даже такой темп мобилизации позволяет Кремлю формировать только ограниченные оперативные и стратегические резервы.

Так, в среднем каждая вражеская группировка войск получает около 1 000 – 1 500 мобилизованных ежемесячно. Если группировка проводит активные штурмы, то может получить и около 2 000 новобранцев. Сейчас Россия имеет 6 группировок, которые ведут захватническую войну. Таким образом, Машовец предполагает, что оккупационная армия ежемесячно получает 6 – 12 тысяч новобранцев.

В Институте изучения войны отметили, что эта цифра вполне реальна, ведь в январе и апреле 2024 года сообщалось о том, что Россия набирает около 30 тысяч военных ежемесячно. Впрочем, не все сразу отправляются на фронт. Часть мобилизованных выполняет функции боевого обеспечения и поддержки боевой службы или позже, после обучения, возьмет на себя функции боевых задач.

Кроме того, днях Путин заявлял, что с начала 2024 года Россия якобы уже мобилизовала 160 тысяч военнослужащих. В ISW считают, что эта цифра также согласуется с тем, что Кремль ежемесячно набирает 30 тысяч новобранцев.

Однако, Россия несет потери, которые равны или немного меньше, чем уровень вновь созданных сил. Такие темпы мобилизации только помогают Кремлю поддерживать количество личного состава в группировках, однако таких сил недостаточно для проведения масштабных наступательных операций на нескольких направлениях фронта.

Эти ограниченные российские резервы оперативного и стратегического уровня, о которых сообщается, скорее всего, будут недостаточными для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбрать одно основное направление во время ожидаемой летней наступательной операции, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции,

– говорится в отчете аналитиков.

Есть ли риск наступления россиян на Севере