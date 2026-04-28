Аппетиты растут: в ISW назвали 5 областей, на которые нацелилась Россия

Заявления представителей оккупационных властей свидетельствуют о возможном расширении планов России за пределы Донецкой области. Речь идет, в частности, о создании "буферной зоны" на территории Днепропетровской области и дальнейшем наступлении на другие регионы Украины.

Заявление главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о возможном создании "буферной зоны" на территории Днепропетровской области противоречит предыдущим заверениям Кремля о том, что единственным не решенным вопросом в мирных переговорах остается Донецкая область. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что известно о планах россиян?

Аналитики обратили внимание на заявление Пушилина в интервью российскому агентству ТАСС, где он обосновывал необходимость расширения "буферной зоны" потребностью обеспечения "безопасности" для Великоновоселковского района и дальнейшего "освобождения" Запорожской области.

В ISW отмечают, что подобные заявления в очередной раз подтверждают – Москва не ограничивается только Донецкой областью в своих территориальных планах. Аналитики подчеркивают, что это противоречит попыткам Кремля представить переговорный процесс так, будто вопрос передачи неоккупированной части Донецкой области является единственным препятствием для мира.

Еще ранее, анализируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова, аналитики ISW пришли к выводу, что Россия стремится включить в свои требования не только уже оккупированные территории, но и полностью Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Важно! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что россияне готовятся к активной фазе атак на фронте, перемещая пехоту ближе к крайним позициям, с возможными попытками обхода украинских войск с флангов. Однако украинские войска используют аэроразведку и дроны для предотвращения штурмовых действий россиян, уничтожая их силы на переднем краю фронта и в тылу.

Как Кремль шантажирует Украину вопросом Донбасса?

Еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял о сигналах, которые, по его словам, Россия передает через американских посредников. Он отмечал, что Москва якобы установила для Киева дедлайн: если украинские войска не выйдут из Донбасса в течение двух месяцев, условия потенциального прекращения огня могут быть изменены и станут значительно жестче.

В Кремле тогда эти утверждения опровергли, заявив, что никаких дедлайнов не выдвигали. В то же время там подчеркнули, что Украина "уже сегодня" должна вывести свои силы из Донецкой области "для собственного блага". Российская сторона также продолжает выдвигать ультимативные заявления, угрожая, что в случае отказа Украина потеряет Донбасс силовым путем, а боевые действия могут распространиться дальше.

Параллельно российские власти настаивают на своей версии развития событий на фронте, утверждая, что ситуация якобы складывается в их пользу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что затягивание решений по Донбассу лишь ухудшит переговорные позиции Киева в будущем, фактически призвав Украину как можно быстрее определиться со своей позицией.