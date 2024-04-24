Противник будет делать неприятные сюрпризы, – командующий Нацгвардии

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко считает, что для наступления россияне могут выбрать неожиданные направления. По его словам, они могут иметь там частичный успех.

Об этом он сказал в недавнем интервью LIGA.net. Он рассказал, на сколько процентов сможет выполнить свои цели оккупационное войско.

Смотрите также Почти 462 тысячи оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага на 24 апреля

Неприятные сюрпризы от оккупантов

По словам командующего Национальной гвардии, сейчас россияне не смогут нанести проблем, из-за которых командующие Сил обороны будут дезориентированы.

Нет, мы готовимся. Так, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, на которых мы не ожидаем. Но своей цели он не достигнет,

– добавил он.

Пивненко добавил, что россияне не смогут захватить ни Запорожье, ни Харьков. В то же время возможное наступление на Киев он назвал "демонстрационными действиями".

По словам командующего Нацгвардии, он несмотря на все ожидает определенных трудностей во время российского наступления. "Натиск будет – они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут, – заявил он.

Пивненко также считает, что российская армия сможет выполнить 10-15% своих целей, однако не достигнет стратегической победы.

Какова сейчас ситуация на фронте