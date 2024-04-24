Про це він сказав в нещодавньому інтерв'ю LIGA.net. Він розповів, на скільки відсотків зможе виконати свої цілі окупаційне військо.

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Неприємні сюрпризи від окупантів

За словами командувача Національної гвардії, зараз росіяни не зможуть завдати проблем, через які командувачі Сил оборони будуть дезорієнтовані.

Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне,

– додав він.

Півненко додав, що росіяни не зможуть захопити ні Запоріжжя, ні Харків. Водночас можливий наступ на Київ він назвав "демонстраційними діями".

За словами командувача Нацгвардії, він попри все очікує певних труднощів під час російського наступу. "Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть", – заявив він.

Півненко також вважає, що російська армія зможе виконати 10-15% своїх цілей, однак не досягне стратегічної перемоги.

Яка наразі ситуація на фронті