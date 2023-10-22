Россия пытается снова захватить Купянск: какое стратегическое значение города

Российские военные летом 2023 года возобновили активность на Лимано-Купянском направлении. В планах россиян снова захватить Купянск, который освободили Силы обороны Украины во время Харьковской операции осенью 2022 года.

Прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении были напряженными, однако ситуация контролируемая. Об этом в эфире телемарафона заявил Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, пишет 24 Канал.

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Ситуация на Лимано-Купянском направлении – напряженная

По его словам, россияне не оставляют попыток прорвать линию обороны украинских войск, поскольку хотят захватить Купянск.

Мы ему (врагу – 24 Канал) такой возможности не дадим,

– подчеркнул Фитьо.

За прошедшие сутки, как сообщил спикер, основные боевые столкновения на Лимано-Купянском направлении происходили возле Белогоровки, Серебрянского леса, Спорного, Ивановки и Новоегоровки.

Противник нанес 3 авиационных удара с помощью штурмовой авиации в районах Серебрянского леса и Спорного. Кроме того, враг применил 9 дронов-камикадзе и совершил 702 обстрела.

Это очень большое количество обстрелов,

– сказал Фитьо.

В общей сложности на Лимано-Купянском направлении произошло 18 боевых столкновений. Потери россиян на этом направлении составили около 150 военных. Были уничтожены или повреждены 14 единиц боевой техники.

Добавим, что в Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага. Также на Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак противника.

Какое стратегическое значение Купянска

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, руководивший Харьковской операцией осенью 2022 года, в интервью "МИР НАИЗНАНКУ" объяснил, каково стратегическое значение Купянска.

По его словам, через железнодорожную станцию Купянск-Узловой россияне осуществляли перебрасывание резервов на нашу территорию. Оккупанты, как сказал Сырский, использовали Купянск как транспортную развязку и базу для логистического обеспечения.

Командир 92-1 отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко рассказал, что через Купянск проходят все дороги в направлении Луганской области и сторону Изюма. Кроме того, это прямой путь к государственной границе с Россией.