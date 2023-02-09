Враг сосредоточил очень много сил: Жданов оценил ситуацию возле трассы Сватово – Кременная

Российские захватчики совершают наступательные действия в Луганской области. В то же время украинские защитники пытаются остановить любые попытки оккупантов продвигаться в сторону наших позиций.

Сейчас в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Оккупанты продвинулись в районе Кременной

Украинские военные имеют там достаточное количество сил и средств. При определенных условиях наши бойцы могут осуществлять контратаки для того, чтобы отрезать российских захватчиков, которые наступают.

Сегодня россияне активно привлекают к наступательным действиям несколько частей оккупационного войска – до дивизии. Впрочем, общее количество резерва, который Россия сосредоточила на этом направлении, очень большое и достигает объема трех дивизий.

За последнюю неделю оккупанты продвинулись возле Кременной. В лесах вокруг города ВСУ вынуждены иногда уходить.

Бои идут за каждую лесополосу, которая есть в этой местности. Противник имел там частичный успех. Сегодня мы пытаемся остановить попытки российских войск продвигаться,

– сообщил военный эксперт.

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Ситуация возле Сватово более контролируемая

В то же время ситуация вокруг Сватово более контролируемая. Российские захватчики там практически не продвигаются, но уже начинают увеличивать усилия.

"Возле Сватово они только начали наступательные действия и в дальнейшем мы будем наблюдать увеличение интенсивности и численности войск, участвующих в наступательных операциях", – отметил военный эксперт.

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