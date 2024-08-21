Первые войска с боевым опытом: отменит ли Путин наступление на Донецком направлении

Силы обороны начали операцию в Курской области. Вероятно, для руководства страны-агрессора эти территории не являются приоритетными, ведь противник не направляет туда основные военные силы, а оставляет их на Донецком направлении для ведения активных наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что на всех временно оккупированных территориях Украины россияне сейчас сосредоточили не менее 525 тысяч военнослужащих. Он отметил, что в Донецкой области личного состава противника может быть 200 тысяч.

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Путин не направляет войска на Курщину

По мнению Олега Жданова, Курщина для Владимира Путина не столь важна как Донецкая область.

Он знает, что только сейчас можно попробовать ее захватить, ведь второго шанса уже не будет. Путин понимает, что Украина не аннексирует Курскую область и она все же будет принадлежать России,

– сказал военный эксперт.

Он предположил, что кремлевский диктатор пытается разграничить события в Курской и Донецкой областях, чтобы они не влияли друг на друга.

Наступательные возможности российской армии

Украинская разведка, оценивая потенциал российской армии, считает, что сил для активного наступления на территории Украины оккупантам хватит до конца августа, начала сентября 2024 года. Далее военные мощности будут резко уменьшаться, что, возможно, приведет к объявлению мобилизации в России.

Но, в таком случае, первые войска с боевым опытом или хорошей выучкой появятся в конце осени или в начале зимы (2024 года – 24 Канал),

– предположил Жданов.