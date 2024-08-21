Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що на всіх тимчасово окупованих територіях України росіяни зараз зосередили щонайменше 525 тисяч військовослужбовців. Він зазначив, що у Донецькій області особового складу противника може бути 200 тисяч.

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Путін не направляє війська на Курщину

На думку Олега Жданова, Курщина для Владіміра Путіна не є настільки важливою як Донецька область.

Він знає, що лише зараз можна спробувати її захопити, адже другого шансу уже не буде. Путін розуміє, що Україна не анексує Курську область і вона все ж належатиме Росії,

– сказав військовий експерт.

Він припустив, що кремлівський диктатор намагається розмежувати події у Курській та Донецькій областях, щоб вони не впливали одна на одну.

Наступальні можливості російської армії

Українська розвідка, оцінюючи потенціал російської армії, вважає, що сил для активного наступу на території України окупантам вистачить до кінця серпня, початку вересня 2024 року. Далі військові потужності різко зменшуватимуться, що, можливо, призведе до оголошення мобілізації у Росії.

Але, у такому випадку, перші війська з бойовим досвідом або хорошим вишколом з'являться наприкінці осені чи на початку зими (2024 року – 24 Канал),

– припустив Жданов.