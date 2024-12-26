Чмут объяснил, благодаря чему России удается так активно наступать

Война России против Украины продолжается. Врагу удается активно наступать на украинские города и села. Среди причин – то, что они масштабируют свои сильные стороны.

Так считает руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Украинской правде".

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Что сказал Чмут об успехах россиян

По его мнению, по сравнению с российскими захватчиками, украинские силы не масштабируют свои сильные стороны. Он считает, что "мы ничего не делаем или не можем решить проблемы с нашими слабыми сторонами". Например, управляемые авиационные бомбы.

Чмут объяснил, что оккупанты активно применяют КАБы. К сожалению, по его словам пока нет очевидного решения этой проблемы. Россияне используют пехоту, используя тактику просачивания и используют бронетехнику для масштабирования этого.

Что имеется в виду? Малые группы пехоты, 3–5 человек и минимум всего: одна рация, вода, автомат, без защиты. Задача – просто дойти до посадки или, например, до населенного пункта и спрятаться в подвале где-то, сидеть и ничего не делать. Кого-то уничтожаем, а один – два доходят. Они накапливаются, а потом в один момент начинают наступление с двух сторон – с тыла и по фронту,

– сказал он.

Руководитель фонда отметил, что иногда Силы обороны отражают нападение, местами наши защитники теряют позиции, но возвращаются на них позже, одновременно на некоторых участках украинские войска должны отступать: "И так метр за метром, посадка за посадкой, село за селом россияне вытесняют нас".

К слову, также он верит, что в 2025 году может быть остановка войны и запуск переговорного процесса. Чмут объяснил, что на его мнение влияют 3 фактора: сильная позиция США, истощение Украины и желание России. Впрочем, Чмут отмечает, что условия переговорного процесса для всех разные.