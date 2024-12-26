Так вважає керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Українській правді".

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Що сказав Чмут про успіхи росіян

На його думку, у порівнянні з російськими загарбниками, українські сили не масштабують свої сильні сторони. Він вважає, що "ми нічого не робимо або не можемо розв'язати проблеми з нашими слабкими сторонами". Наприклад, керовані авіаційні бомби.

Чмут пояснив, що окупанти активно застосовують КАБи. На жаль, за його словами наразі немає очевидного розв'язання цієї проблеми. Росіяни використовують піхоту, використовуючи тактику просочування та використовують бронетехніку для масштабування цього.

Що мається на увазі? Малі групи піхоти, 3–5 людей і мінімум усього: одна рація, вода, автомат, без захисту. Задача – просто дійти до посадки або, наприклад, до населеного пункту і сховатися в підвалі десь, сидіти й нічого не робити. Когось знищуємо, а один – два доходять. Вони накопичуються, а потім в один момент починають наступ з двох боків – з тилу і по фронту,

– сказав він.

Керівник фонду зауважив, що подекуди Сили оборони відбивають напад, місцями наші захисники втрачають позиції, але повертаються на них пізніше, водночас на деяких ділянках українські війська мусять відступати: "І так метр за метром, посадка за посадкою, село за селом росіяни витісняють нас".

До слова, також він вірить, що у 2025 році може бути зупинка війни та запуск переговорного процесу. Чмут пояснив, що на його думку впливають 3 фактори: сильна позиція США, виснаження України та бажання Росії. Втім, Чмут наголошує, що умови переговорного процесу для всіх різні.