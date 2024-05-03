Украинское командование знает о планах россиян атаковать Харьков: военный обзор от Свитана

Украинское военное командование знает, что в конце мая - начале июня россияне готовят наступление в сторону Сум и Харькова. Такие планы оккупантов - давно известны.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что такие действия россиян – вполне логичны в парадигме войны. О плане россиян захватить Харьков или Сумы говорил и командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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Планы россиян атаковать Сумы и Харьков

Свитан отметил, что своими планами атаковать Украину на Севере россияне хотят отвлечь ВСУ и растянуть фронт. Оккупировать эти города врагу не удастся. Для успешной реализации такого плана нужно снять все 500 тысяч войск с оккупированных территорий Украины, но создать напряжение россияне, конечно, смогут и гораздо меньшими силами.

Скорее всего, имеется в виду, что в ближайшее время россияне попытаются создать точки напряжения в районе Харькова и Сум, чтобы растянуть фронт. Это чтобы наши войска не смогли снять части с этих направлений и перебросить их на Восток или Юг,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удары по российской железной дороге

По словам военного эксперта, удары по российской железной дороге серьезно подорвали логистику оккупантов, в частности, именно на северном направлении, направлении Сумщины и Харьковщины. На каждой железной дороге есть тяговые подстанции, от которых зависит работа всех электротягов на железной дороге.

"Это одна из основных целей по перерезанию российской логистики, особенно той, что идет в сторону фронта, в сторону Украины. Это задача СБУ, ГУР. Кроме того, что происходят удары по НПЗ, по нефтебазам, по военным объектам. Продолжается работа наших спецслужб, но пока далека она от того, чтобы могли делать Воздушные Силы", – подчеркнул летчик-инструктор.

"Хлопок" в Джанкое

Появилась информация, что мощный "хлопок" в Джанкое уничтожил 2 российские РЛС "Терек" и "Небо-М". Как отметил полковник запаса ВСУ, это завоевание преимущество в воздухе над Крымом. Еще один этап подготовки массированного удара по военным целям в Крыму, в частности, и по Крымскому мосту.

Сначала отминусовывают ПВО врага. Вот это яркое подтверждение именно такой непосредственной работы,

– подчеркнул Свитан.

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