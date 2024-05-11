Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что эти действия россиян связаны с тем, чтобы сковать и отвлечь наши резервы. Вместе с тем о ситуации на Харьковщине рассказали Силы обороны.

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Наступление на флангах

Свитан отметил, что уже более 1,5 месяца даже в информационной плоскости говорят о наступлении на Харьковщину. Вот оно началось. Россияне начали движение не только там, но и по всему, фактически, Донбассу, и даже на Юге. Им надо отвлечь украинские резервы и растянуть фронт.

Им чем дальше, тем лучше. Какие наши действия? Мы останавливаем любые их наступательные действия и подтягиваем резервы. Эти резервы могли быть использованы на, например, Очеретинском плацдарме. Поэтому, военная логика россиян – проста и ее легко просчитать,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Россиянам интересен Волчанск

По словам военного эксперта, у россиян нет сил наступать на Харьков. Если бы они собрали необходимое количество войск для штурма областного центра, то уже могли бы быть на окраинах города. Такого нет, а потому причин для паники в самом Харькове также нет.

"Они будут идти на Волчанск. Почему? Там железная дорога, которая идет из Белгорода до Купянска. Это основная железная дорога, которой они еще в 2022 году заходили. Для них она очень важна. Они хотят подойти к Купянску с севера и северо-запада, потому что с востока подойти не могут", – подчеркнул летчик-инструктор.

Оборонительные действия ВСУ

Как он отметил, ВСУ нужно сейчас найти наиболее выгодные рубежи обороны. Надо установить линию фронта, и она не обязательно должна совпадать с линией границы. Возможно, надо отойти немного вглубь украинской территории, а возможно и зайти на российскую.

Например, правым берегом Северского Донца им неудобно двигаться. Им удобнее восточный берег. Там есть водохранилище, которым они могут прикрыться от наших войск. Из тех районов должна быть принудительная эвакуация гражданских,

– подчеркнул Свитан.

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