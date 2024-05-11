Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що ці дії росіян пов'язані з тим, аби скувати та відволікти наші резерви. Разом із тим про ситуацію на Харківщині розповіли Сили оборони.

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Наступ на флангах

Світан зазначив, що вже понад 1,5 місяці навіть в інформаційній площині говорять про наступ на Харківщину. Ось він розпочався. Росіяни почали рух не лише там, а й по всьому, фактично, Донбасу, та навіть на Півдні. Їм треба відволікти українські резерви та розтягнути фронт.

Їм чим далі, тим краще. Які наші дії? Ми зупиняємо будь-які їхні наступальні дії та підтягуємо резерви. Ці резерви могли бути використані на, наприклад, Очеретинському плацдармі. Тож, військова логіка росіян – проста і її легко прорахувати,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Росіянам цікавий Вовчанськ

За словами військового експерта, у росіян немає сил наступати на Харків. Якби вони зібрали необхідну кількість військ для штурму обласного центра, то вже могли б бути на околицях міста. Такого немає, а тому причин для паніки в самому Харкові також немає.

"Вони будуть іти на Вовчанськ. Чому? Там залізниця, яка йде з Бєлгорода до Куп'янська. Це основна залізниця, якою вони ще у 2022 році заходили. Для них вона дуже важлива. Вони хочуть підійти до Куп'янська з півночі та північного-заходу, бо зі сходу підійти не можуть", – наголосив льотчик-інструктор.

Оборонні дії ЗСУ

Як він зазначив, ЗСУ потрібно зараз знайти найбільш вигідні рубежі оборони. Треба встановити лінію фронту, і вона не обов'язково має збігатися з лінією кордону. Можливо, треба відійти трохи вглиб української території, а можливо й зайти на російську.

Наприклад, правим берегом Сіверського Донця їм незручно рухатися. Їм зручніший східний берег. Там є водосховище, яким вони можуть прикритись від наших військ. З тих районів має бути примусова евакуація цивільних,

– підкреслив Світан.

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