Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, какой плацдарм на Харьковщине сейчас является самым опасным. О сложной ситуации на Харьковщине рассказал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Удары КАБ по Волчанску

Свитан отметил, что Волчанск расположен на расстоянии всего примерно 10 километров от линии фронта, то есть, от границы с Россией. Россияне могут еще над Белгородом сбрасывать бомбы, которые будут планировать до самого Волчанска, разрушая город, как Бахмут, Авдеевку, Часов Яр и тому подобное.

Это очень серьезное боевое средство, которое россияне очень сильно применяют в последнее время. Сбивать его практически невозможно. Только уничтожать российские Су-34 над Белгородом. Примерно такие действия можно сейчас только противопоставить таким ударам,

– отметил летчик-инструктор.

Сложнее всего будет возле Волчанска

По словам полковника запаса ВСУ, россияне не будут наступление на Харьков. Для этого недостаточно сил и даже нет оперативных резервов. Они подтянули только тактические резервы. Им значительно интереснее Волчанское направление вдоль железной дороги, идущей из Белгорода на Купянск.

"Из Волчанска надо вывозить гражданских принудительно. У Волчанска точно будут проблемы. Они будут двигаться этим левым берегом Северского Донца, поэтому им удобно. Оперативные резервы для наступления на Харьков у них нет, и создать сейчас их невозможно", – отметил военный эксперт.

Наступление в спешке

Как он отметил, учитывая, что россияне начали наступление без оперативных резервов, то это означает, что оно началось в спешке. Поэтому и раньше, чем рассчитывало наше командование. Они создали 2 плацдарма на Харьковщине, на каждом из них – примерно по 2 тысячи военных.

Это наступление создало вал информационного потока в России, в их пабликах, который перебил негатив от провальных наступательных действий на Часов Яр и в районе Очеретино. В течение недели у них был провал за провалом на восточном фронте,

– подчеркнул Свитан.

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