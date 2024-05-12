Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, який плацдарм на Харківщині нині є найнебезпечнішим. Про складну ситуацію на Харківщині розказав і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Удари КАБ по Вовчанську

Світан зазначив, що Вовчанськ розташований на відстані всього приблизно 10 кілометрів від лінії фронту, тобто, від кордону з Росією. Росіяни можуть ще над Бєлгородом скидати бомби, які будуть планувати до самого Вовчанська, руйнуючи місто, як Бахмут, Авдіївку, Часів Яр тощо.

Це дуже серйозний бойовий засіб, який росіяни дуже сильно застосовують останнім часом. Збивати його практично неможливо. Лише знищувати російські Су-34 над Бєлгородом. Приблизно такі дії можна нині лише протиставити таким ударам,

– зауважив льотчик-інструктор.

Найскладніше буде біля Вовчанська

За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни не будуть наступ на Харків. Для цього недостатньо сил і навіть немає оперативних резервів. Вони підтягнули лише тактичні резерви. Їм значно цікавіший Вовчанський напрямок уздовж залізниці, що йде з Бєлгорода на Куп'янськ.

"З Вовчанська треба вивозити цивільних примусово. У Вовчанська точно будуть проблеми. Вони будуть рухатись цим лівим берегом Сіверського Донця, тому їм зручно. Оперативні резерви для наступу на Харків у них немає, і створити нині їх неможливо", – наголосив військовий експерт.

Наступ поспіхом

Як він зазначив, зважаючи, що росіяни почали наступ без оперативних резервів, то це означає, що він розпочався поспіхом. Тому й раніше, ніж розраховувало наше командування. Вони створили 2 плацдарми на Харківщині, на кожному з них – приблизно по 2 тисячі військових.

Цей наступ створив вал інформаційного потоку в Росії, в їхніх пабліках, який перебив негатив від провальних наступальних дій на Часів Яр і в районі Очеретиного. Протягом тижня в них був провал за провалом на східному фронті,

– підкреслив Світан.

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