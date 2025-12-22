Россиян ждал неприятный сюрприз: боец рассказал о фиаско операции "Труба" на Харьковщине

Россияне пробовали воспользоваться газопроводом, который ведет от Сватово до Оскола. Однако наши военные севернее Новоплатоновки провели уникальную операцию 16 декабря 2025 года. Они сорвали планы противника.

Было ликвидировано 40 оккупантов, среди которых были и наемники из Африки. Штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 115 ОМБр Сергей с позывным "Аскет" рассказал 24 Каналу, что на этом направлении до сих пор проводят определенные контроверсионные мероприятия.

Что помешало россиянам выполнить задание?

Сергей с позывным "Аскет" отметил, что противник решил использовать трубу газопровода "Союз", чтобы выполнить боевую задачу на Харьковском направлении.

Россияне думали, что эта их тактика, которая когда-то, один раз сработала, сработает еще раз. Но наши подразделения, вместе со смежными подразделениями 77-й аэромобильной бригады были к этому подготовлены – пути были заминированы,

– отметил он.

Кроме этого, украинские дроны круглосуточно следили за территорией. По словам бойца, в момент, когда россияне решили, что уже надо лезть через трубу, они получили очень неприятный сюрприз – мины с управляемым подрывом, полный огневой контроль украинской армии и дроны.

Что происходит возле Новоплатоновки: карта

В итоге, погибло примерно 40 оккупантов. В то время противных еще пытался отвлекать внимание Сил обороны от этой операции, поэтому стало известно еще о нескольких солдатах противника, которые были ликвидированы.

Какова ситуация на Харьковском направлении?