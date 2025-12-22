Было ликвидировано 40 оккупантов, среди которых были и наемники из Африки. Штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 115 ОМБр Сергей с позывным "Аскет" рассказал 24 Каналу, что на этом направлении до сих пор проводят определенные контроверсионные мероприятия.
Что помешало россиянам выполнить задание?
Сергей с позывным "Аскет" отметил, что противник решил использовать трубу газопровода "Союз", чтобы выполнить боевую задачу на Харьковском направлении.
Россияне думали, что эта их тактика, которая когда-то, один раз сработала, сработает еще раз. Но наши подразделения, вместе со смежными подразделениями 77-й аэромобильной бригады были к этому подготовлены – пути были заминированы,
– отметил он.
Кроме этого, украинские дроны круглосуточно следили за территорией. По словам бойца, в момент, когда россияне решили, что уже надо лезть через трубу, они получили очень неприятный сюрприз – мины с управляемым подрывом, полный огневой контроль украинской армии и дроны.
Что происходит возле Новоплатоновки: карта
В итоге, погибло примерно 40 оккупантов. В то время противных еще пытался отвлекать внимание Сил обороны от этой операции, поэтому стало известно еще о нескольких солдатах противника, которые были ликвидированы.
Какова ситуация на Харьковском направлении?
Силы обороны проводят тщательную зачистку в Купянске. Однако россияне пытаются противостоять, хоть сейчас находятся в не в лучшей ситуации там.
К сожалению, россиянам удалось захватить 2 населенных пункта в Харьковской области. Говорится о Синельниково и Кирпичном. Несмотря на это, оккупантам сложно продвигаться дальше.
Россияне пытаются атаковать Харьковскую область. Однако аналитики считают, что оккупанты не создали реальных условий для масштабного наступления там.