Було ліквідовано 40 окупантів, серед яких були й найманці з Африки. Штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 115 ОМБр Сергій з позивним "Аскет" розповів 24 Каналу, що на цьому напрямку досі проводять певні контроверсійні заходи.

Що завадило росіянам виконати завдання?

Сергій з позивним "Аскет" зауважив, що противник вирішив використати трубу газопроводу "Союз", аби виконати бойове завдання на Харківському напрямку.

Росіяни думали, що ця їхня тактика, яка колись, один раз спрацювала, спрацює ще раз. Але наші підрозділи, разом з суміжними підрозділами 77-ї аеромобільної бригади були до цього підготовлені – шляхи були заміновані,

– зазначив він.

Крім цього, українські дрони цілодобово слідкували за територією. За словами бійця, у момент, коли росіяни вирішили, що вже треба лізти через трубу, вони отримали дуже неприємний сюрприз – міни з керованим підривом, повний вогневий контроль української армії та дрони.

Що відбувається біля Новоплатонівки: карта

У підсумку, загинуло приблизно 40 окупантів. У той час противних ще намагався відвертати увагу Сил оборони від цієї операції, тому стало відомо ще про кількох солдатів противника, яких було ліквідовано.

Яка ситуація на Харківському напрямку?