На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои: в Генштабе ВСУ назвали потери врага на этом участке фронта

Враг не оставляет наступательных операций на Харьковщине и продолжает давить в районе нескольких населенных пунктов. Украинские защитники дают отпор врагу и наносят ему немалые потери.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщил, что в целом на фронте враг значительно увеличил количество атак. Только в течение текущих суток произошло 130 боевых столкновений.

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Какова ситуация на Харьковщине

Согласно обновленной информации, количество вражеских атак на Харьковском направлении возросло до 14. Так, в течение суток бои продолжались в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск и Нескучное.

Украинские защитники дают отпор врагу и наносят ему немалые потери. Так, течение суток российская армия потеряла уже около 120 военнослужащих. ВСУ уничтожают не только личный состав, но и технику. Во время боев 14 мая удалось уничтожить 23 единицы вооружения и военной техники противника.

Бои на Харьковском направлении: смотрите на карте

Усилил атаки враг и на Купянском направлении. В течение суток там произошло 20 боевых столкновений.

Враг стремится создать буферную зону

Оккупанты 10 мая начали наступательную операцию на Харьковщине. Впрочем, угрозы для областного города пока нет, ведь о планах врага знали Силы обороны, представители разведки и сами россияне неоднократно повторяли тезисы о "наступлении на Харьков".

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб отметил, что враг постоянно обстреливает позиции пограничников и других подразделений, ведь стремится создать буферную зону на Харьковщине. Так, враг активно применял авиацию, артиллерию и бил из минометов. Однако, украинские защитники продолжают закрепляться на позициях и обустраивать их.

Кроме того, Лизогуб считает, что враг имеет целью создать буферную зону. К слову, такого же мнения и аналитики Института изучения войны. Там отмечают, что сейчас оккупанты отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северную часть Харьковской области.