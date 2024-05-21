Как россияне планировали наступление на севере Харьковщины: в The Economist раскрыли детали

Российская армия 10 мая начала наступление на Харьковскую область. Однако враг планировал начать свою операцию позже.

Как пишет The Economist, первоначально, вероятно, оккупанты хотели наступать 15 – 16 мая. Однако по неизвестным причинам атаку на Харьковскую область перенесли почти на неделю.

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Как россияне планировали наступление

После 10 дней активных боевых действий в Харьковской области, наступление россиян замедлилось. Украинские войска сдерживают врага в Волчанске, а также у Липцов. Россияне имеют наготове около 48 тысяч военных, однако этого числа недостаточно для наступления на Харьков.

Украинские военные отмечают, что ситуация остается нестабильной. Российские колонны удалось остановить только после того, как на Харьковщину было переброшено несколько опытных бригад. Вполне вероятно, что Кремль захочет попробовать силы на другом направлении.

С журналистами издания поделились военными планами россиян, которые свидетельствуют о том, что россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Кроме этого, начаться она должна была только 15 – 16 мая.

Россияне определили два направления атаки по обе стороны от Печенежского водохранилища.

Натиск на западном направлении должен был в течение 72 часов вывести российские войска в радиус артиллерийского действия города Харькова возле села Борщева. Их остановила быстро передислоцированная группа элитной 92-й бригады, которая отбросила их на целых 10 километров от первоначальной цели,

– сообщает The Economist.

На восточной оси план россиян заключался в том, чтобы прорваться через Волчанск до населенного пункта Печенеги.

Как выглядел план наступления россиян на Харьковщину / карта The Economist

Ситуация в Харьковской области