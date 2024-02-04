Наступление россиян не может длиться вечно, однако не стоит недооценивать врага, – ВСУ

Илья Евлаш заявил, что наступление российских оккупантов не может продолжаться вечно. В то же время это не означает, что можно недооценивать врага.

Илья Евлаш – начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ – заявил, что наступление оккупантов на фронте не может продолжаться вечно. Сейчас захватчикам уже не хватает сил и средств, чтобы продвигать дальше на линии соприкосновения.

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По словам Евлаша, оккупанты не откажутся вести боевые действия весной 2024 года. Враг продолжает формировать подразделения и собирать резервы.

Сейчас то, что они собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Конечно, врага нельзя недооценивать. Да мы можем определенным образом над ним смеяться, но недооценивать не стоит,

– подчеркнул Евлаш.

Он рассказал, что ВСУ сейчас используют техническое преимущество, инновационность, а также – нестандартный подход к ведению боевых действий. В то же время нельзя недооценивать российских оккупантов. Захватчики, к сожалению, остаются армией, которая имеет на вооружении мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники. Хотя, конечно, врагу не удастся реализовать никаких своих планов.