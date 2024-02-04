Ілля Євлаш – начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ – заявив, що наступ окупантів на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам вже не вистачає сил та засобів, аби просувати далі на лінії зіткнення.

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За словами Євлаша, окупанти не відмовляться вести бойові дії навесні 2024 року. Ворог продовжує формувати підрозділи та формувати резерви.

Наразі те, що вони зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто,

– наголосив Євлаш.

Він розповів, що ЗСУ наразі використовують технічну перевагу, інноваційність, а також – нестандартний підхід до ведення бойових дій. Водночас не можна недооцінювати російських окупантів. Загарбники, на жаль, залишаються армією, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки. Хоча, звичайно, ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх планів.