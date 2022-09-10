Военный обозреватель объяснил, почему россияне пытаются наступать, а не становятся в оборону

Параллельно с тем, как ВСУ деоккупируют украинские территории, наносят врагу значительные потери, Генштаб сообщает, что наши защитники отражают и попытки наступления оккупантов. Этими действиями россияне просто отправляют людей на смерть.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. В частности, ранее сообщалось, что ВСУ решительно отразили атаки врага.

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Россияне бросают своих на гибель

Бочкала отметил, что существует такое выражение: "Лучшая оборона – это атака". Впрочем, сейчас на фронте это не работает. Те попытки наступления, которые демонстрируют россияне, – это просто убийство их людей.

Я общаюсь с ребятами, и они рассказывают, что видят, как россияне проводят разведку. Они просто бросают в поле людей, мы на них смотрим и ликвидируем их,

– заметил военный обозреватель.

Он продолжил, что у оккупантов вообще отсутствует ценностное отношение к человеческой жизни. Не только к украинцам, но и к своим. Как они сами говорят: "Родим еще". Поэтому их наступления – это издевательство и массовая гибель, на которую они отправляют свой личный состав.

Зачем им эти наступления

По словам Бочкалы, вот эти наступления россияне используют для того, чтобы путину можно было доложить о наступлении, чтобы в российских СМИ была картинка, будто они идут вперед.

"Это смешно. Это просто делается для того, чтобы держать дальше вот этот "пузырь", что "спецоперация" успешна, и она продолжается по плану", – подчеркнул военный обозреватель.

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