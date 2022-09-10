Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Зокрема, раніше повідомлялось, що ЗСУ рішуче відбили атаки ворога.

Цікаво Спрацювала історія щодо Півдня, контрнаступ ЗСУ на Харківщині став несподіванкою, – оглядач

Росіяни кидають своїх на загибель

Бочкала зазначив, що існує такий вислів: "Найкраща оборона – це атака". Утім зараз на фронті це не працює. Ті спроби наступу, які демонструють росіяни – це просто вбивство їхніх людей.

Я спілкуюсь з хлопцями, й вони розповідають, що бачать, як росіяни проводять розвідку. Вони просто кидають у поле людей, ми на них дивимось і ліквідуємо їх,

– зауважив військовий оглядач.

Він продовжив, що в окупантів взагалі відсутнє ціннісне ставлення до людського життя. Не те що до українців, а й до своїх. Як вони самі кажуть: "Народимо ще". Тому їхні наступи – це знущання і масова загибель, на яку вони відправляють свій особовий склад.

Для чого їм ці наступи

За словами Бочкали, ось ці наступи росіяни використовують для того, щоб путіну можна було доповісти про наступ, щоб у російських ЗМІ була картинка, нібито вони йдуть уперед.

"Це смішно. Це просто робиться для того, щоб тримати далі ось цю "бульбашку", що "спецоперація" успішна, й вона триває за планом", – наголосив військовий оглядач.

Бочкала пояснив, чому росіяни намагаються наступати, а не стають в оборону: дивіться відео

Війна росії з Україною: останні новини