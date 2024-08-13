Откажутся ли россияне от наступления в Украине из-за событий в Курской области

В течение нескольких крайних суток командование группировки войск противника "Центр" продолжало прилагать определенные усилия, чтобы достичь поставленных перед собой целей на двух направлениях – Покровском и Торецком.

Актуальная ситуация на фронте

Передовые подразделения 41-й общевойсковой армии противника, которые действуют на дирекции Северное – Торецк, сумели продвинуться вдоль дороги Горловка – Константиновка, в центральной части села Северное в сторону "танка", а также Центральной городской больницы Торецка и супермаркета АТБ. Однако не на много.

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В свою очередь, в полосе действия 132-й ОМСБр 1-го армейского корпуса и 35-й ОМСБр 41-й общевойсковой армии противника на направлении Нью-Йорк – Нелиповка украинские подразделения постепенно отошли из восточной части Нью-Йорка, однако продолжают удерживать позиции в районе прудов.

Таким образом украинское командование минимизировало угрозу обхода и окружения своих подразделений, которые ранее удерживали позиции в восточной части Нью-Йорка и к востоку от рубежа Нелиповка – Нью-Йорк.

В то же время по фланговому направлению на Пантелеймоновку и Сухую Балку 132 ОМСБр противника имела продвижение минимальное.

На направлении главного удара передовые подразделения противника хотя и проводили интенсивные атакующие и штурмовые действия, но последний "успех" имели только 10 августа. Да и то небольшой – передовым подразделениям 30-й и 15-й ОМСБр 2-й общевойсковой армии противника наконец удалось "завершить" захват села Ивановка, взяв под контроль ее западную часть.

Кроме этого, сейчас противник пытается силами 27-й мотострелковой дивизии и 114-й ОМСБр ликвидировать плацдарм ВСУ на реке Волчья, расположенный на ее восточном берегу. Также враг хочет снова продвинуться вдоль железной дороги с рубежа Сергеевка – Желанное в западном направлении в сторону Новогродовки.

В связи со всем вышесказанным, стоит отметить несколько факторов, которые в течение нескольких последних суток стали для российских войск достаточно жесткой реальностью на Покровском направлении.

Участки наступления врага стремительно сужаются

Очевидно, темпы продвижения противника снова начали падать. В полосе 30-й и 15-й ОМСБр россияне еще немного продвигаются, но все медленнее и медленнее). Наглядное тому подтверждение – противник уже шестые сутки ведет боевые действия за село Желанное на направлении своего "главного удара", но по состоянию на 12 августа так и не смог взять его под контроль полностью.

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Кроме этого, в течение прошлой недели россияне по крайней мере 4 раза осуществляли массированные попытки пробиться в Гродовку, но так и не достигли в этом деле существенного успеха.

Более того, тот факт, что в полосе действия 27-й МСД и 90-й ОТД все еще существует украинский плацдарм на восточном берегу реки Волчья, а подразделения противника плотно "застряли" перед Карловкой и Карловским водохранилищем, свидетельствует, что россияне испытывают "какие-то проблемы" с дальнейшим наращиванием усилий на этом операционном направлении.

Еще один фактор – очевидное провисание смежного фланга УВ "Центр" и УВ "Юг". Здесь стоит подчеркнуть, что дальнейшее "вытягивание" своего "щупальца" в сторону Покровска с одновременным провисанием флангов может закончиться для противника неприятной неожиданностью "флангового характера", хотя и вполне логичной и очевидной.

В этом смысле, привлекает к себе внимание тот факт, что хотя обе армии УВ "Центр" продолжают осуществлять активные попытки наступать, но участки атакующих и штурмовых действий их передовых частей и подразделений стали стремительно и ощутимо сужаться по фронту. То есть падает их размах, при сохранении уровня интенсивности.

Оперативные паузы врага становятся постоянными

Теперь противник не может одновременно вести массированные наступательные бои на двух направлениях, расходящихся, – на Воздвиженку и в районе Желанного. Причем, в пределах полосы даже одной армии – второй. Это, свою очередь, свидетельствует о появлении и обострении у него потребности в еще большей концентрации сил и средств (а соответственно, постоянной и регулярной перегруппировке частей и подразделений внутри определенного объединения и двух соединений).

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Постоянное перетаскивание с места на место и переформирование более или менее боеспособных батальонов и штурмовых рот, чтобы иметь возможность поддерживать более или менее высокий темп и уровень интенсивности своих атак, способно "задолбать" любую оперативно-тактическую группировку войск. Даже такую мощную, как УВ "Центр".

В действиях россиян начинают возникать так называемые тактические и оперативные паузы из-за необходимости постоянно перегруппировывать боеспособные подразделения. Со временем их продолжительность растет, а количество и перечень таких подразделений сокращается. В свою очередь, периоды активации становятся редкими, пока не сходят на ноль.

Как ситуация в Курской области повлияет на наступления врага в Украине

И напоследок очевидный и важный вопрос – решится ли российское командование что-то "снять" с этих двух направлений, чтобы решить "курский кризис"?

Как по мне, пока – не решится. Пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно решать "курский кризис" и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать (или по крайней мере тянуть с этим до последнего).

Вполне возможно, что в этом контексте мы увидим постепенное сужение объема и размаха содержания всего стратегического летне-осеннего наступления россиян.

Сначала "отвалятся" вспомогательные и второстепенные направления, типа Времовского или Кураховского, затем прекратятся наступательные "судороги" противника на важных направлениях – типа Купянского или Харьковского. Последним прекратится наступление россиян на основных, "главных" операционных направлениях – Покровском и Краматорском.

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Поэтому, хотя наступательная операция ВСУ в Курской области России и имеет существенные перспективы по вытягиванию резервов противника, причем даже стратегического уровня (если, конечно, они еще остались у него, в чем я сильно сомневаюсь), но прекращения российского наступления в ближайшее время везде и сразу, я бы не ожидал.

Именно для такого развития событий на Курском операционном направлении должна произойти действительно катастрофа для россиян, по крайней мере оперативного уровня, и с четкой перспективой разрастания до стратегического.

Вот в таком случае оккупанты действительно начнут вытаскивать войска из других операционных направлений, наплевав на какие-то малоизвестные хутора и села в Донецкой, Луганской или Харьковской областях.