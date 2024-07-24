Россияне прорываются к Покровску и прут на Торецк: карта боевых действий на 24 июля

Оккупанты штурмуют почти по всей линии фронта. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском и Торецком направлениях.

За прошедшие сутки происходило 152 боевых столкновения. Захватчики атаковали на Востоке, Севере и Юге.

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Где враг давит на украинскую оборону

Приоритетной задачей на фронте для оккупантов остается приоритетной задачей украинский Донбасс. Об этом заявляли в ГУР. Именно Донецкая область находится под наибольшим давлением врага.

НаСилы обороны отбили 9 атак в районе Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

Захватчики атаковали в районе Выемки: смотрите на карте

Нанаши воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.

Противник хочет прорвать украинскую оборону в районе Васюковки: смотрите на карту

НаПочти 80 процентов от всех боестолкновений он провел недалеко от населенных пунктов Северное и Железное. Кроме того, противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.

Россияне наступают на Северное и Железное: смотрите на карте

Нанашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка. Здесь захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. НаСилы обороны сдержали 10 вражеских попыток прорваться в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Наоккупанты неудачно штурмовали украинские позиции возле Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

Какова ситуация на Харьковщине

Нанаши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.Навраг не прекращает проводить штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

Бои в районах Волчанска: смотрите на карте

Наколичество боестолкновений за сутки возросло до 9. Силы обороны отражали российские атаки возле шести различных населенных пунктов. Больше всего враг штурмовал Синьковку. Здесь, при поддержке авиации, он провел четыре атаки.

Оккупанты прут на Синьковку: смотрите на карте

Оккупанты не утихают и на Юге

Насостоялось два боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки.

Враг атакует неподалеку от Малой Токмачки: смотрите на карте

Какая обстановка на Севере

Нароссияне провели три безуспешные атаки на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. За последние сутки он обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Ястребиное, Степок и Кондратовка.