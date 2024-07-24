Россияне прорываются к Покровску и прут на Торецк: карта боевых действий на 24 июля
Источник:Генштаб
Оккупанты штурмуют почти по всей линии фронта. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском и Торецком направлениях.
За прошедшие сутки происходило 152 боевых столкновения. Захватчики атаковали на Востоке, Севере и Юге.
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Где враг давит на украинскую оборону
Приоритетной задачей на фронте для оккупантов остается приоритетной задачей украинский Донбасс. Об этом заявляли в ГУР. Именно Донецкая область находится под наибольшим давлением врага.На Северском направлении Силы обороны отбили 9 атак в районе Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.
Захватчики атаковали в районе Выемки: смотрите на картеНа Краматорском направлении наши воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.
Противник хочет прорвать украинскую оборону в районе Васюковки: смотрите на картуНа Торецком направлении враг совершил 18 атак. Почти 80 процентов от всех боестолкновений он провел недалеко от населенных пунктов Северное и Железное. Кроме того, противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.
Россияне наступают на Северное и Железное: смотрите на картеНа Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка. Здесь захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. На Кураховском направлении Силы обороны сдержали 10 вражеских попыток прорваться в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. На Времовском направлении оккупанты неудачно штурмовали украинские позиции возле Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного. На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.
Какова ситуация на ХарьковщинеНа Харьковском направлении враг не прекращает проводить штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
Бои в районах Волчанска: смотрите на карте
Оккупанты прут на Синьковку: смотрите на карте
Оккупанты не утихают и на ЮгеНа Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки.
Враг атакует неподалеку от Малой Токмачки: смотрите на картеНа Приднепровском направлении россияне провели три безуспешные атаки на левобережье реки Днепр.
Какая обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. За последние сутки он обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Ястребиное, Степок и Кондратовка.