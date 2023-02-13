Не сработает для всей армии врага: благодаря чему вагнеровцы достигают продвижения под Бахмутом
Ситуация на Донецком фронте остается очень сложной. Россияне продолжают предпринимать попытки наступления, несмотря на свои огромные потери.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. В частности, захватчики потерпели поражение во время попытки штурма Угледара.
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Там украинские защитники уничтожили большое количество российских оккупантов и вражеской техники. В то же время враг продолжает атаковать в районе Бахмута.
"Вагнеровская пехота боеспособнее, чем регулярная армия"
По словам Поповича, нужно разделять силы, идущие в наступление на Бахмут и Угледар.
Бахмут атакуют вагнеровцы. Чем дальше, тем больше кажется, что вагнеровская пехота боеспособнее, чем регулярная российская армия,
– отметил военный обозреватель.
Это объясняется многими причинами. Самая главная из них – наемников ЧВК "Вагнера" никто особо не считает. Руководство может бросать вагнеровцев в бой, как ему вздумается.
"Дисциплина в ЧВК "Вагнера" поддерживается достаточно жесткими методами. Тех, кто не хочет наступать, уничтожают кувалдами или топорами", – рассказал Попович.
Денис Попович рассказал о событиях возле Бахмута и Угледара: смотрите видео
"Секрет" продвижения вагнеровцев у Бахмута
По словам военного обозревателя, при таких обстоятельствах у вагнеровцев выбор невелик.
- Или они идут в бой и пытаются выжить во время наступления.
- Или же их гарантированно убивают за то, что они сопротивляются и не хотят идти в атаку.
"Страх смерти гонит вагнеровцев вперед. К сожалению, благодаря этому они достигают тактического продвижения на Бахмутском направлении", – объяснил Попович.
Некомпетентность российского руководства
Что касается Угледара, то там ситуация во вражеских силах совсем другая.
"Невозможно таким образом (как ЧВК "Вагнера" – 24 Канал) построить наступление всей российской армии. Так невозможно "мотивировать" мобилизованных. И тем более – регулярную армию и контрактников", – сказал Попович.
Военный обозреватель считает, что отсутствие дисциплины и компетентности российских военных приводит к таким ситуациям, как под Угледаром.
К счастью для наших защитников, то, что сейчас происходит под Угледаром со стороны российской армии – следствие полной некомпетентности российского командования,
– заметил Попович.
Он добавил, что отсутствие боевых умений продемонстрировали те же офицеры российской армии, которые осенью 2022 года атаковали Павловку – село на подступах к Угледару. Тогда российские военкоры также били тревогу из-за того, что оккупационное войско стремительно теряет военных при попытке наступления.
Ситуация в Донецкой области: коротко
- Российские захватчики удивлены ситуацией на фронте. По словам главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, россиянам обещали масштабное наступление одновременно на всех фронтах. Вместо этого оккупанты терпят поражение, в частности под Угледаром.
- По данным нидерландского OSINT-проекта, российские захватчики, пытаясь наступать на Донбассе, потеряли более 100 единиц техники. Это только за три дня наступления.
- Захватчики не покидают попыток окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи, которыми может похвастаться враг – это буквально продвижение на несколько метров вперед.