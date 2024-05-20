Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что наступление на Харьковскую область планировалось для отвлечения внимания украинских резервов с Востока. Украинские военные держат позиции, россияне могут продвигаться лишь на несколько сотен метров.

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Россия этого не ожидала

По словам Маломужа, Россия планировала начать ряд тактических наступательных операций в Харьковской и Сумской областях. Сначала враг намеревался успешно прорвать границу с Харьковской областью, а затем, для дезориентации ВСУ, ориентироваться на Сумскую область, оттягивая украинские резервы с Востока и частично уже с Харьковского направления.

Мы видели эти планы, перемещения войск. Понятно, что на первой линии (обороны ВСУ – 24 Канал) не было достаточно укреплений, потому что все было под огнем. Вторая, третья линии – сверхмощные, подготовленные, поэтому мы их остановили,

– отметил генерал армии.

Также он добавил, что ВСУ успешно уничтожали российские резервы – только за первые три дня уничтожили 750 человек. Россия такого развития сценария не ожидала.

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Российские маленькие группы, которые враг использовал для продвижения, ВСУ обнаруживали на подходах или заходах в город Волчанск и наносили артиллерийский, ракетный, минометный удары. Также активно помогают уничтожать врага беспилотники.

Мы смогли не только удержать позиции, но и сейчас выбиваем врага в окрестностях Волчанска, в нескольких селах провели контратаки и улучшили положение,

– подчеркнул Маломуж.

Сейчас оккупанты снова пытаются наступать, продвигаться в отдельных местах. Маломуж объяснил, что ВСУ должны быстро реагировать. Украине нужны технологические возможности от Запада. Сначала ВСУ не хватало боеприпасов, сейчас же дефицита нет.

Враг уже отказался от наступления на Сумскую область, кроме обстрелов, провокаций, диверсионных мероприятий. Пытаются отвлечь наше внимание от Купянского направления и самое главное – от Часового Яра, Авдеевского направления,

– отметил генерал армии.

Есть ли перспектива наступления врага

Украинские военные, по словам Маломужа, удержали позиции на всех направлениях на Востоке на Юге, в Харьковской области, несмотря на тяжелые бои, удалось стабилизировать фронт. Недавно враг перебросил на Харьковщину воздушно-десантные войска, однако это ему не помогает.

Движения идут на сотни метров вперед, назад. Я думаю, мы создадим дополнительные линии обороны, привлечем резервы в этом регионе. Перспективных наступательных операций на Харьков нет,

– прокомментировал генерал армии.

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