Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що наступ на Харківську область планувався для відвернення уваги українських резервів зі Сходу. Українські військові тримають позиції, росіяни можуть просуватись лише на кілька сотень метрів.

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Росія цього не очікувала

За словами Маломужа, Росія планувала розпочати ряд тактичних наступальних операцій у Харківській та Сумській областях. Спершу ворог мав намір успішно прорвати кордон із Харківською областю, а потім, для дезорієнтації ЗСУ, орієнтуватись на Сумську область, відтягуючи українські резерви зі Сходу та частково вже з Харківського напрямку.

Ми бачили ці плани, переміщення військ. Зрозуміло, що на першій лінії (оборони ЗСУ – 24 Канал) не було достатньо укріплень, тому що все було під вогнем. Друга, третя лінії – надпотужні, підготовлені, тому ми їх зупинили,

– зауважив генерал армії.

Також він додав, що ЗСУ успішно знищували російські резерви – лише за перші три дні знищили 750 осіб. Росія такого розвитку сценарію не очікувала.

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Російські маленькі групи, які ворог використовував для просування, ЗСУ виявляли на підходах або заходах у місто Вовчанськ та наносили артилерійський, ракетний, мінометний удари. Також активно допомагають знищувати ворога безпілотники.

Ми змогли не лише втримати позиції, а й зараз вибиваємо ворога на околицях Вовчанську, в декількох селах провели контратаки і покращили положення,

– підкреслив Маломуж.

Зараз окупанти знову намагаються наступати, просуватись в окремих місцях. Маломуж пояснив, що ЗСУ повинні швидко реагувати. Україні потрібні технологічні можливості від Заходу. Спершу ЗСУ не вистачало боєприпасів, зараз же дефіциту немає.

Ворог вже відмовився від наступу на Сумську область, крім обстрілів, провокацій, диверсійних заходів. Намагаються відвернути нашу увагу від Куп’янського напрямку і найголовніше – від Часового Яру, Авдіївського напрямку,

– зазначив генерал армії.

Чи є перспектива наступу ворога

Українські військові, за словами Маломужа, втримали позиції на всіх напрямках на Сході на Півдні, в Харківській області, попри важкі бої, вдалось стабілізувати фронт. Нещодавно ворог перекинув на Харківщину повітряно-десантні війська, однак це йому не допомагає.

Рухи йдуть на сотні метрів вперед, назад. Я думаю, ми створимо додаткові лінії оборони, залучимо резерви в цьому регіоні. Перспективних наступальних операцій на Харків немає,

– прокоментував генерал армії.

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