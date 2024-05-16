Работают на максимуме: может ли Россия усилить группировку в Харьковской област
Россияне начали наступательные действия на Харьковскую область 10 мая. Сейчас враг пытается использовать все свои имеющиеся резервы на этом направлении.
Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что сейчас россияне продвигаются в области благодаря подготовленным группировкам. Враг имеет не так много вариантов, с каких направлений взять новые резервы.
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Могут ли россияне усилить группировку
По словам Сазонова, в Харьковской области у россиян есть резервы, о которых ВСУ было известно. Враг работает на максимуме возможностей, однако новых резервов оккупанты не перебрасывали на это направление.
У них нет свободных резервов. Они бы с радостью усилили наступление на Харьковскую область, но не имеют боевых подразделений,
– подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Все прорывы и успехи врага в Харьковской области, по словам Сазонова, делали десантные боевые подразделения с опытом.
Они могут усилить свои группировки благодаря Сумской области, тех резервов, что есть там, или Купянска. Еще под вопросом Лиман, но там идут такие бои, что оттуда никого не возьмут,
– объяснил военнослужащий ВСУ.
Как продвигаются россияне в Харьковской области: смотрите на карте
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Представитель Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что российское командование в атаку отправляет преимущественно пехотные группы вдоль лесополос. Сейчас в Харьковской области по российской армии продолжают работать снайперы и FPV-дроны.
- Россияне в Харьковской области атаковали в направлении населенного пункта Старица. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. К сожалению, контратаке ВСУ в районе города Волчанск предшествовали российские обстрелы.
- ВСУ в Харьковской области удалось захватить двух российских захватчиков в плен. Операторы 8-го отдельного полка ССО отметили, что пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем – обмен на наших военных.
- Начальник Харьковской областной полиции Сергей Болвинов рассказал, что в Волчанске россияне "преследуют" гражданские и полицейские машины с помощью FPV-дронов. Болвинов отметил, что в Волчанской и близлежащих общинах людей осталось немного, впрочем, все они нуждаются в помощи.