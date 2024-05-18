Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, новый наступление россиян в Харьковской области имеет целью две цели – перенаправить внимание Украины и показать Западу, что Россия может воевать долго.

Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и подошли под Волчанск: как изменилась линия фронта за неделю

Цель наступления оккупантов

Михаил Подоляк рассказал, что Россия сейчас не будет штурмовать Харьков, поскольку россияне выделили всего 15 тысяч военных для наступления на этом направлении. Однако идея Кремля заключается в другом – оккупанты хотят расширить линию фронта, заставить Украину перераспределять свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

Будет еще две – три недели, когда они будут иметь полное доминирование в ресурсах, а потом это начнет выравниваться,

– сказал он.

Другая причина наступления в психологической составляющей. Как отмечает Подоляк, российские власти хотят показать, что страна может воевать сколько угодно и что сопротивляться бессмысленно. Однако это сообщение не для Украины, а для партнеров, которые поддерживают нашу страну.

"Визуальные последствия этого нового наступления были очень знакомы после более чем двух лет войны России против Украины: городские пейзажи, атакованы тяжелым вооружением, осклизлые глаза переселенцев, которые имели немного, а теперь потеряли все, и энергичная решимость от многих солдат и гражданских, которые отказываются позволить российской армии прокатиться по стране без сопротивления," – пишет издание The Guardian.

Ситуация в Харьковской области