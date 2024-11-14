"Украинцы в Курске знают, что идут русские. И они знают, как, куда и когда обычно приходят россияне. Все, что украинцам нужно сделать, это заложить мины, задействовать артиллерию, запустить беспилотники, расположить ракетные установки... и ждать неизбежных атак", – пишет Forbes.