Россияне могут готовить новое наступление на весну: где уже начались подготовительные работы

Россияне начали подготовительные работы к вероятному весеннему наступлению. В некоторых направлениях они уже понемногу начинают его.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее он рассказал о том, какое стратегическое значение имеет для россиян Соледар.

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Мобилизированные россияне из полигонов

Свитан рассказал, что у россиян сейчас 200 тысяч мобилизованных, которые не сразу отправились на фронт, а готовились на полигонах. Теперь они батальонами заходят в Украину. Показателен пример БТГ в Макеевке, которых ВСУ уничтожили. По 2 – 3 БТГ сейчас заходят каждый день и рассредоточиваются по фронту.

Уже начались некоторые военные действия, которые можно сказать оживили фронт. С таким же порывом, с которым они пытаются идти в районе Соледара на оцепление Бахмута, они так же идут и южнее, возможно даже мощнее выйти в сторону Константиновки,

– отметил военный эксперт.

Свитан о том, где уже начались подготовительные работы по новому наступлению россиян весной: смотрите видео

Локальное наступление

Он продолжил, что артиллерийская подготовка проходит в районе Угледара, Гуляйполя. Фронт начал двигаться. Однако полностью эти 200 тысяч зайдут в Украину к концу февраля. Они будут способны только на какое-нибудь локальное действие, не за рамками тех локаций.

"Скорее всего, это будет попытка с южного фронта, со стороны Гуляйполя, Угледара подняться на север вверх, перерезать пути поставок из Запорожья и Днепра в сторону Донецка, нашей донецкой группировки. Это все, что они в конце зимы – начале весны могут сделать с тем количеством сил и средств, которые сейчас есть", – заметил летчик-инструктор.

Полковник ВСУ в запасе добавил, что для чего-то большего россиянам нужно 300 – 400 тысяч военных. Такое количество людей, очевидно, будут готовить на лето для следующего наступления. Сейчас они заходят в Украину по плану, группами и на февраль готовят свои действия.

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