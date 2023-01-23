Военный эксперт сравнил положение Путина с Гитлером в 1944 году

Украинская разведка сообщила, что россияне готовят новое наступление на территорию Украины весной – в начале лета. Хотя, на что рассчитывает Владимир Путин, неизвестно. Год назад он пытался захватить Киев своей регулярной армией и проиграл. Теперь имеет 200-тысячное войско мобилизованных. Однако и ВСУ стали сильнее благодаря поддержке наших партнеров.

Но будет наступать Путин или нет, зависит от его мыслей и от того, кто имеет на него влияние в конкретный момент. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Вероятно, сейчас на него оказывают влияние сторонники войны и ее продолжения.

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Россияне будут делать ставку в живую силу

По мнению эксперта, на самом деле невозможно спрогнозировать логику действий авторитарного и тоталитарного лидера, каким является Путин и был Гитлер и другие диктаторы. Неизвестно, на что он рассчитывает, когда собирается наступать второй волной на территорию Украины.

А на что рассчитывал Гитлер в декабре 1944?

– задается вопросом он.

По его словам, сам Путин тоже не может позволить себе признать поражение.

"Сейчас россияне пытаются планировать свои боевые действия в расчете на победу. Если им не удалось одержать победу благодаря технике и оружию, то теперь остается делать ставку в живую силу", - подчеркнул он.

Харук отметил, что недаром оккупанты планируют досрочные выпуски в военных училищах – чтобы обеспечить мобилизованных командирами низшего звена.

На что рассчитывает Путин, готовясь к новому наступлению: смотрите видео

Верим в ВСУ

"Украинское же командование неоднократно демонстрировало способность отлично определять время и место для возможного удара. Все мы помним, как в августе ожидали наступления на Херсонском направлении. И довольно неожиданно для нас и особенно для россиян ВСУ начали наступление на Харьковском направлении", - заметил он.

Он подчеркнул, что сейчас делать прогнозы очень сложно.

"Но я верю в наши Вооруженные силы, в наше командование и в то, что будет принято в подходящее время правильное решение", – резюмировал Андрей Харук.

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